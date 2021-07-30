TEMA’dan yanan ormanlar için kampanya: 'Yaşamı Yeniden yeşerteceğiz'

Türkiye, üç gündür Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok yerde orman yangınları ile mücadele ediyor.

TEMA Vakfı, yangında zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için fidan bağış kampanyası başlattı. ‘Yaşamı yeniden yeşerteceğiz’ sloganıyla başlatılan kampanyada bir fidan için 10 lira bağış alınıyor.

Twitter üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hep Birlikte Yaşamı da Umudu da Yeniden Yeşerteceğiz! Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmaya fidan bağışlayarak katkı sağlayabilirsiniz. #YenidenYeşerteceğiz."

Hep Birlikte Yaşamı da Umudu da Yeniden Yeşerteceğiz! 🌳🙏🏼



Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmaya fidan bağışlayarak katkı sağlayabilirsiniz. #YenidenYeşerteceğiz

👉🏼 1 fidan: 10 TL pic.twitter.com/p8nGUfDu82 — TEMA Vakfı (@temavakfi) July 30, 2021

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