Konya'da bir eve silahlı saldırı: 7 ölü

Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen olayda, aynı aileden 7 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırganlar, evi ateşe vererek olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu’nun cansız bedenleri bulundu.

Polis olayla ilgili mahalle sakinlerinin ifadesine başvururken cinayetleri işleyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine giderek incelemede bulundu.