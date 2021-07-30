Orman Genel Müdürlüğü, yangına müdahale esnasında yaralanıp kolunu sargılayan Cihan Toşur'un görüntüsünü paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur... Aynı gayretle dur durak bilmeden #YeşilVatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. #OrmanVatandır #memleketyaniyor" ifadelerine yer verildi.

Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur...



Aynı gayretle dur durak bilmeden #YeşilVatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz.



Elinize, emeğinize sağlık.👏🏻#OrmanVatandır #memleketyaniyor pic.twitter.com/T4PaMF3FwI — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 30, 2021

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