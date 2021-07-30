Bakan Koca: Van ve Erzurum kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, iki ilin daha turuncu kategoriye geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının güncel seyrine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti" ifadelerini kullandı.

VAN VE ERZURUM, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021

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