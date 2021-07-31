Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgelerindeki acil ihtiyacı karşılamak için 50 milyon TL ödenek gönderildiğini açıkladı ve "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu'nun (THK) filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" dedi.