Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle yayılan ve yandaki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve iş makineleri olmak üzere 30 araç destek veriyor.

Yangın alanı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Alevlerin çok daha ilerlemeden söndürülmesi için ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.