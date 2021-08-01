Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, koronavirüse yakalandı

Rahatsızlanan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, hastaneye başvurdu.
Burada Başkan Arıkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Başkan Arıkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Rahatsızlanan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, hastaneye başvurdu.
Burada Başkan Arıkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Başkan Arıkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.
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