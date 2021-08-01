‘Çıkan yangınlar nedeniyle Ruslar Antalya Başkonsolosluğu'na başvurmadı’

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Rus turistlerin bölgede çıkan yangınlar ve Datça Yarımadası’nın açıklarında meydana gelen deprem ile ilgili kuruma başvurmadıklarını duyurdu.

Başkonsolosluk yetkilisinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre Rus turistler tarafından, bölgede çıkan yangınlar ve Datça Yarımadası’nın açıklarında meydana gelen deprem ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmadı.

Yetkili, “Rus vatandaşlar ve turistler tarafından hem çıkan yangınlar, hem de Datça Yarımadası’nın açıklarında meydana gelen deprem ile ilgili herhangi bir başvuru gelmedi. Durumu izlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, dün ise yangın nedeniyle Bodrum'un Kumbahçe mahallesinden yaklaşık 100 Rus turistin tahliye edilerek geçici olarak diğer otellere yerleştirildiğini, bu kişilerin hayatlarının tehlikede olmadığını açıklamıştı.