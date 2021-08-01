Şahan Gökbakar alevlerin yeniden başladığını duyurdu

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından orman yangınlarıyla ilgili canlı yayın yaptı. Yayında soğutma ekibinin gelmediğini, bu sebeple de sönen alevlerin yeniden başladığını belirten Gökbakar, tekneden nöbete başladığını belirtti.

Elinden fazla bir şey gelmediğini ifade eden Şahan Gökbakar, “Korkum şu, Orhaniye iki üç gün önce bu haldeydi. Orhaniye artık evler yanacak kıvamda. Üç gün önceki Orhaniye’yi gördüğüm için şimdi bunu görüp diyorum ki, eyvah” dedi.