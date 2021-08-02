Yüksekova'da caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü

Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Aniden bastıran yağmur sonrasında, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı iş yeri sahipleri ise dükkanlarına su girmesin diye, tıkanan rögarları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldiği belirtildi.