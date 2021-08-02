Manavgat’ta Rus turistleri havaalanına taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 16 yaralı

Antalya Manavgat’ta Rus turistleri havaalanına taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sürüyor.

Alanya’dan Antalya Havaalanı'na Rus turistleri taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.

Manavgat’ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı: 3 ölü, 5 yaralı https://t.co/L3OLlj7Aar pic.twitter.com/65OpWKUAJ3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 2, 2021

​Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“2 Ağustos'ta Manavgat bölgesinde saat 18.00 sıralarında Antalya'da tatillerini bitirmek üzere olan 22 Rus turisti havalimanına taşıyan midibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Trafik Polisi’nin verdiği ön bilgiye göre midibüsü kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç orta refüjü aştı ve karşı şeride geçerek takla attı.

Kaza sonucu üç Rus hayatını kaybetti, beş kişi ağır yaralandı, ikisi yoğun bakımda tedaviye alındı. Tüm yaralılar ilk yardım ve ek muayene için yerel hastanelere ulaştırıldı.

Antalya Başkonsolosluğu’nun görevlisi yerinde durumu ve kazanın meydana geldiği koşullarını netleştirmek için kaza mahalline gitti.

Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerimizi sunar, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Konuyu kontrol altında tutuyoruz ve gelişmeler hakkında ayrıca bilgi vereceğiz."

Manavgat’ta Rus turistlerin geçirdiği trafik kazası ile ilgili bir açıklama da Rus tur operatörü Inturist’ten geldi.

Sputnik’e konuşan şirket yetkilileri, kaza haberini doğrulayarak olayda hayatını kaybeden 3 kişinin arasında çocuk olmadığını belirtti.

Açıklamada, “2 Ağustos tarihinde Manavgat bölgesindeki anayolda, Konaklı’dan Antalya Havalimanı’na gitmekte olan otobüs, kaza sonucu takla attı” ifadeleri kullanıldı.

Inturist’in Antalya’daki karşılama ofisi çalışanlarının kaza mahallinde bulundukları dikkat çekilen açıklamada, “Yaralılara gerekli tüm yardımlar sağlandı. Şu anda tüm turistler Antalya ilindeki dört hastanede bulunuyor. Mağdurların durumuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor. Üç kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuk yok. Otobüs sürücüsünün bilinci yerinde değil, durumu ağır” denildi.