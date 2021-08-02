Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti.

Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.