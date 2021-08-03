Aydın'da sıcaklık rekoru kırıldı, valilik yangınlara karşı uyardı

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da sıcaklık rekoru kırıldı.

Aydın, Ağustos ayının ilk günlerine sıcaklık rekoru ile başladı. En son 2017 Ağustos ayında 43.8 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık rekoru, 2 Ağustos 2021 tarihinde ölçülen 44 derece ile kırıldı.

Son günlerde birçok noktada yaşanan yangınların ardından ülke genelinde teyakkuza geçilirken Aydın Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları ile birlikte yangınlarda da artış yaşanması ihtimaline karşı vatandaşları uyaran Aydın Valiliği, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda “Artan hava sıcaklıkları orman yangını için risk oluşturmaktadır. Bu dönemde alınan kararlara uyarak ormanların zarar görmemesi için dikkatli olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok noktada yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ederken Aydın genelindeki tüm ormanlık ve mesire alanlara giriş çıkışlar yasaklanırken, Aydın Valiliği kurallara uyulması konusunda vatandaşlardan destek istedi.