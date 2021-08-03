RTÜK: Mesajımız sansür değil, kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır

RTÜK yayıncılara gönderilen yazı için "RTÜK’ün yayıncı kuruluşlarla teması doğaldır ve bu ilişkiler görevleri arasındadır. RTÜK Başkanlığı yasanın verdiği yaptırım yetkisinden önce yayıncı kuruluşlarla diyalog halinde yayınlardaki eksikleri istişare etmektedir. Gerekli hallerde uyarılar doğrudan muhatap Genel Yayın Yönetmenine iletilmektedir" dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) açıklamasında "Bugün ülkemizdeki yayıncı kuruluşlara ilettiğimiz mesaj yayıncı kurumların tepe yöneticilerine 'kişiye özel' olarak gönderilmiştir. Mesaj, diyalog çabamızın bir parçası olarak gizli ve saklı olmayan ilgili Kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır" denildi ve 'RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı 'Yayıncılık Etik İlkeleri' çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şey olmadığı' vurgulandı.

"Bu ilkeler konusunda hassas davranılmasını istemek ve ikazda bulunmanın da yayıncılık alanını düzenleme ve denetleme görevi olan RTÜK’ün sorumluluğu olduğu" savunuldu.

'Asla tehdit değildir'

Açıklamada 'Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri'nin yayıncıların ortak imzasıyla kabul edildiği belirtildi ve 20 maddeden oluşan ilkeler de sıralandı. Açıklama şöyle devam etti:

"Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri”nin 15. Maddesi yani 'Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmak; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak' bölümü tüm yayıncılarımız tarafından kabul görmüş ve imzalanarak kayıt altına alınmıştır. Hal böyleyken bu hatırlatmaları yapmayı, farklı yerlere çekme çabalarını art niyet olarak görüyoruz."

Açıklamada "Kişiye özel gönderilen mesaj içeriği de bazılarının dediği gibi asla bir tehdit değildir. Bunun sansür olarak anlaşılması ilginçtir" de denildi.