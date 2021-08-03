Bodrum Belediye Başkanı Aras: Araçlarınız söndürme çalışmalarına engel oluyor, gelmeyin

Değerli vatandaşlarım,

Yardımlarınız ve çabanız için teşekkür ederim.



Ancak yangın bölgesine geldiğiniz araçlar, söndürme çalışması yapan ekiplere ve araçlara engel olmaktadır.



Sizlerden ricam, yangın bölgelerine gelmemeniz ve ekiplerimizin çalışmasını kolaylaştırmanızdır.