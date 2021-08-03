İspanya ve Hırvatistan uçakları, Türkiye'deki yangınla mücadeleye katıldı

İspanya ve Hırvatistan'dan gelen yangın müdahale uçakları, Türkiye'nin güneyindeki tatil beldelerinde meydana gelen ve 7 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye katıldı.

Yetkililer, salı günü kuvvetli rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle Türkiye'nin güneyinde 9 yangının daha meydana geldiğini belirtti. Bodrum ve Marmaris yakınlarındaki yamaçlardan ve ormanlardan siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Yangınlar devam ederken, İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir itfaiye uçağı, Türkiye'nin Avrupa'dan destek talep etmesi üzerine salı günü Rusya, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekiplere katıldı.

Firefighting planes from Spain and Croatia joined the battle against wildfires raging for a seventh day near Turkey's southern resorts amid increasing calls for more aerial support and sharp criticism of the government's response. https://t.co/U1486HdTFx — Reuters Science News (@ReutersScience) August 3, 2021

​Bodrum ve Antalya Belediye Başkanları, yangınlar Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddetlenirken bu hafta daha fazla yangın müdahale uçağı için yardım çağrısını yineledi.

Reuters: İsrail Dışişleri'ne 'Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olmadığı' söylendi

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, yangınları Türk yetkililerle ele aldıklarını ama kendilerine Türkiye'nin yardıma ihtiyacının olmadığının söylendiğini belirtti.

Reuters'ın Türkiye'deki yangınlara ilişkin haberinde, "İsrail Dışişleri Bakanlığı durumu Türk yetkililerle ele aldığını ama kendilerine Türkiye'nin yardıma ihtiyacının olmadığının söylendiğini belirtti" ifadeleri yer aldı.

Haberde Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verilerine göre bu sene normalden 3 kat fazla sayıda yangın çıktığı ve Türkiye'de yanan 136 bin hektardan fazla alanın, bütün bir yıl boyunca yanan alandan üç kat fazla olduğu bildirildi.