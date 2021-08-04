İstanbul’da kaybolan Rus turisti arama çalışmaları sürüyor

İstanbul'a tatil için gelen, ancak 28 Temmuz'da Fatih'te kaldığı otelden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Rus turist Makar Fedoroviç Ragin’in Adalar’da ve İstanbul’da kamera kayıtları üzerinden arandığı öğrenildi.

Ragin’i aramak için İstanbul’a gelen babası Fyodor Ragin, Sputnik’e demecinde oğlunun kaybolduğu gün gitmek niyetinde olduğu Büyükada’da arandığını, İstanbul’daki hareketlerinin tespiti içinse kamera kayıtlarının tarandığını anlattı.

Ragin, “Aramalardan henüz sonuç alınamadı. Makar, kaybolduğu gün gitmek istediği Büyükada’da, ayrıca İstanbul’da kamera kayıtları üzerinden aranıyor. Konsolosluk bize yardım ediyor, polis de çalışıyor. Avukatları devreye aldık. Biz de dostlarımızla birlikte aramaya devam ediyoruz” diye konuştu.

16 Temmuz’da İstanbul’a gelen Makar Ragin, 29 Temmuz’da öğrenim gördüğü Vilnius’a dönmesi gerekiyordu. Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, eşyaları ve belgeleri ise otelde kalmıştı.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus diplomatlar, emniyet kurumlarına başvurarak Ragin’in kaybolduğunu bildirdi. Konsolosluk çalışanları, Ragin’i aramak için İstanbul’a gelen ailesi ile de irtibat halinde.