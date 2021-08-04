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    Isıya dayanıklı eldiven

    40 liralık ısıya dayanıklı eldivenin fiyatını 400 liraya çıkardılar

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108041045159630-40-liralik-isiya-dayanikli-eldivenin-fiyatini-400-liraya-cikardilar/

    Türkiye'nin güneyinde yaşanan orman yangınları devam ederken, birçok yangın söndürme ekipmanına fahiş zamlar yapıldı. 40 liraya satılan ısıya dayanıklı yangının eldivenini fiyatı 400 liraya, bazı modellerde 700 liraya kadar ulaştı. 20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 lira iken, bugün 740 liraya kadar yükseldi.

    40 liraya satılan ısıya dayanıklı yangının eldiveninin fiyatı 400 liraya, bazı modellerde 700 liraya kadar ulaştı. 20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 lira iken, bugün 740 liraya kadar yükseldi. 28 Temmuz'da 165 lira olan tozlu 6 kilogramlık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 liranın üzerine çıktı.

    Bakanlık harekete geçti

    Yapılan bu zamlarla ilgili de Ticaret Bakanlığı hareket geçti. Bakan Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır" dedi. 

    'Yangın malzemelerinde fiyat artışı yapılması yasak'

    Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi Muhtarı Ali Güven
    © İHA
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    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarını aktararak, "Yangın malzemelerinde, yangınla mücadele için kullanılan araç gereçlerde, yangın merhemlerinde fiyat artışı yapılması yasaktır, haksız ticari uygulamadır. Bu konjonktürden istifade ederek haksız kazanç sağlama peşinde olanların yaptığı işler. Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da açıkladı, hepsine ciddi cezalar uygulanacak. Bu noktada tüketicilerin dikkatli olmaları lazım" dedi. 

    Ağaoğlu, 2018 yılının Ağustos ayında yürürlüğe giren mevzuata göre girdi maliyetinde artış olmamasına, döviz kurundaki artıştan etkilenmemesine rağmen ve haklı bir gerekçeye dayanmadan tüketiciye sunulan ürün, ya da hizmet fiyatlarında artış yapılmasına Ticaret Bakanlığı tarafından her ürün için ayrı ayrı 114 bin 326 lira ceza kesilebileceğini hatırlattı.

    Ağaoğlu, "Burada Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerinin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği mobil uygulama ile yüzbinlerce tüketici Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi gibi tespitler yapıp, anında tespitlerini Ticaret Bakanlığı'na aktarabilirler. Çünkü bu mobil tüketici uygulamasına insanlar ücretsiz olarak cep telefonlarından şikayetlerini anında ilgili bakanlığa aktarma imkanına sahip oldular" dedi. 

    'Her ürün bazında 114 bin lira ceza'

    Ağaoğlu, tüketicilerin fiyat artışlarından doğan farkları geri alabileceklerini belirterek, "Tüketici bilinçlendi, tüketici tecrübelendi, tüketicilerden bana buraya şikayetler geliyor. Burada açıkça 'yangın malzemelerindeki fiyat artışlarından haberiniz var mı?' diye tüketici bildiriyor. Ben 50 liralık eldivenin 140 lira olduğunu nereden bildim, oradan geliyor şikayetler. İnternet ortamında bunları bildirirse fahiş fiyatlı ürünlerin daha önceki fiyatını Ticaret Bakanlığı o firmadan alır. Faturalarını, belgelerini muhasebe kayıtlarına girer ve der ki 'sen geçen hafta bunu 44 liraya satmışsın, bu hafta neden 150 lira etiket koydun, bak bana görseli geldi' der ve ceza uygular, böylelikle fırsatçıların yaptıkları yanlarına kar kalmamış olur, diğer taraftan da o tüketici Hazine'ye kaynak sağlanmasına katkı vermiş olur. Çünkü 114 bin 326 lira ceza her bir ürün bazında uygulanacağı için 10 üründe yapıldığı zaman bu rakam milyonun üzerine çıkıyor" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Türkiye, Yangın, Orman yangını, Satış, Ticaret, eldiven, Hortum
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