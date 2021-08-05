Ahmet Hakan: Türk Hava Kurumu tam bir laçka

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk Hava Kurumu'yla ilgili okumlar yaptığını, söylenenleri dinlediğini ve geçmişteki açıklamalara baktığını ifade ederek, kurum için "Tam bir laçka" ifadesini kullandı.