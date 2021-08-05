Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün (5 Ağustos) telefonda görüşmüştür. Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alınmıştır."
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