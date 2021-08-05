Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43.30 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun."

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/mAuwbXYnK9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021

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Koca'nın paylaşımına göre; koronavirüste son durum şu şekilde:

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43,30 oldu.

En yüksek vaka oranı tespit edilen iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis oldu. En düşük oran ise Aydın'da kaydedildi.

'Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek'

Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.