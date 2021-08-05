İBB'nin iptal edilen metrobüs alımı ihalesi yapıldı: Toplam 160 araç alınacak

İETT tarihinde ilk kez canlı yayınlanan ihaleyle, metrobüs hattı için 160 araç alımı yapılacak. Dört ayrı firmanın katıldığı ihalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, tarihinde ilk kez canlı yayınla bir otobüs alım ihalesi gerçekleştirdi. Metrobüs hattına alınacak 100 adet 21 metre araç için gerçekleşen açık ihaleye, Otokar firması 606 milyon 114 bin 800 liralık teklif verdi. MAN ve Mercedes firmaları teşekkür mektubu sundu.

60 adet 25 metre araç ihalesinde ise, Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ (Akia) firması 558 milyon liralık teklifi verdi.

Günde 600 aracın servise çıktığı metrobüs hattında, araçların birçoğunun kilometresi 2 milyona yaklaşmış durumda. Hatta son olarak 2015 yılında 126 otobüs alımı gerçekleştirildi. Geçmiş alımların tamamı döviz cinsinden yapıldı. 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle mal alımlarında döviz kullanımı kaldırıldı. Bu tarihten sonra ilk kez bugün araç alım ihalesi düzenlendi.

İhalenin sonucu daha sona açıklanacak

İhale şartnamelerinde, otobüs bedellerinin İETT tarafından taksitle ödeneceği, otobüslerin tesliminin işe başlama tarihinden itibaren 260 gün içerisinde ve partiler halinde tamamlanması isteniyor.

İhalenin sonuçlanması ve evrakların tamamlanmasıyla 30 iş günü içinde yüklenici firmaya, bedelin yüzde 15’ini verecek İETT, kalan yüzde 85’lik kısmını ise 72 ay eşit taksitle ödeyecek.

İBB Meclisi’nin Ekim 2020’de aldığı kararla İETT’ye Metrobüs hattı için 300 araç alımı yetkisi vermiş, alımlar dış krediyle yapılacağından, İETT yatırım onayı için Cumhurbaşkanlığı’na Aralık 2020’de dosyayı iletmişti. Cumhurbaşkanlığı, dosyayı 7 aydır onaylanmadığı için, İETT yüzde 15’i peşin, kalanı 6 yıl vadeli TL ile araç alım ihalesi açmayı kararlaştırmıştı. Hatta aktif çalışan mevcut araçlar 18 ve 19,5 metre uzunluğunda. Yeni alınacak araçlar ise 21 metre ve 25 metre uzunluğunda olacak.