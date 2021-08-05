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    Akaryakıt istasyonlarında çalışanlara aşı şartı

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    Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıt istasyonlarında çalışanların aşı olmamaları halinde işten çıkarılacakları belirtildi.

    Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bugün üyelerine akaryakıt istasyonlarında istihdam edilen personelin aşılanması konusunda bir duyuru yayınladı.

    Aşı olan ve olmayan çalışanların fiziken ayırarak, farklı bir vardiyada çalıştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, aşı olmamakta ısrar eden çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi. 

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

     

    "PÜİS olarak akaryakıt istasyonlarındaki tüm çalışanların aşılanmasının sağlanması amacıyla atılabilecek ilk ve en önemli adımın çalışanlara yönelik düzenlenecek kampanyalarla çalışanların aşı olmaya teşvik edilmesi olduğuna inanıyoruz. Aşı hakkında bilinen yanlışların ortadan kaldırılmasına yönelik eğitici çalışmalar ve yine aşı olan çalışanlar lehine düzenlenecek teşvik edici uygulamalar ile işyerlerindeki aşılanma oranının hızla yükseleceğine olan inancımız tam. 

    Buna karşın aşı olmamakta ısrar eden çalışan hakkında, tavsiye niteliğinde olmayan ve işverenin iradesi ile yönetim hakkı kapsamında bir kısım tedbirlere başvurulabileceğini belirtmekte yarar görüyoruz. Öncelikle işverenin çalışma ilişkisini devam ettirebilmek için aşı olan ve olmayan çalışanları fiziken ayırarak, farklı bir vardiyada veya ayrı bir binada veya uzaktan çalıştırılması gibi yöntemlere başvurması çalışma barışının sağlanması açısından yararlı olacaktır.

    Toplumun ve işletmesinin sağlığını korumak amacıyla çalışanlarının aşılanması gerektiğini bilen işveren tarafından son olarak çalışma ilişkisinin 4857 sayılı Kanun’un 18.vd. maddelerinde düzenlenen “geçerli fasih” nedeniyle sona erdirilebileceği de düşünülmektedir. Son dönemde gerçekleştirilen çeşitli toplantılarda Yüksek Yargı ve öğreti tarafından çalışanın aşı olmamasının işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeni olarak kabul edilebileceği yönündeki görüş, üyesi bulunduğumuz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Hukuk Çalışma Grubu tarafından da değerlendirilmiştir. 

    Her ne kadar hukukçuların büyük bir kısmı tarafından aşı olmamanın geçerli fesih nedeni oluşturacağı belirtiliyor olsa da işverenlerin Kanun’da belirlenen usul hükümlerine uymaları gerekeceği de unutulmamalıdır. Bu kapsamda çalışana aşı olması için süre tanınması, bu süre içerisinde aşı olmaması halinde çalışma ilişkisinin sona erdirileceğinin yazılı olarak bildirilmesi ve belirtilen süre içerisinde aşı olmaması halinde konuya ilişkin yazılı savunmasının alınması yerinde olacaktır. Ayrıca işverenlerin aşı olmayan işçiler hakkında yürüteceği süreçlerde eşitliğe aykırılık oluşturabilecek uygulamalardan da kaçınmaları da şüphesiz gereklidir. 

    PÜİS olarak çalışma ilişkisinin devamlılığını önemsiyoruz. Toplumsal bilincin artarak tüm çalışanların herhangi bir tedbire başvurmaksızın kendiliğinden aşı olması hedefimiz. Bununla birlikte aşının Covid-19 üzerindeki yararlı sonuçlarının bilimsel olarak ortaya konduğu bir ortamda işverenler olarak kamu sağlığını bireysel tercihlerin önünde tutmamız gerektiğinin de farkındayız."

    Etiketler:
    Akaryakıt, Koronavirüs, Koronavirüs aşısı
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