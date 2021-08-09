Otobüste tacize uğrayan kadın o anları paylaştı: 'Şoföre söyledim, sadece araçtan indirdi'

İzmir Bornova'da bir kadın otobüste tacize uğradı. Arka koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiği anları kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Arkasında oturan kişinin saçlarıyla oynadığı anları çeken kadın, görüntüleri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda herhangi bir yerde tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşıtlara binmek. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde yaptığı tek şey sadece arabadan indirmek oldu" ifadelerini kullandı.