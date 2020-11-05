AGİT: ABD seçimleri son derece kutuplaşmış bir ortamda yapıldı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçiminin iyi yönetildiğini ancak son derece kutuplaşmış siyasi bir ortam içinde geçtiğini açıkladı.

ABD başkanlık seçimine ilişkin rapor yayınlayan AGİT, seçimin yüksek derecede katılım, zorlu ve rekabetçi bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim sırasındaki söylemlerine atıfta bulunan AGİT'in, raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Rekabetçi 3 Kasım seçimi genel anlamda iyi yönetilmiş olsa da büyük yasal belirsizlik ve agresif kampanya söylemleriyle beslenen, kapsamlı politika tartışmaları barındırmayan, sistematik sahtekarlığa ilişkin temelsiz iddialar içeren son derece kutuplaşmış siyasi bir ortamda gerçekleşti."

Rapora ilişkin açıklamada bulunan AGİT Gözlem Masası Koordinatörü Michael Georg Link ise doğrudan Trump'ın söylemlerine dikkati çekti.

Trump'ı asılsız iddialarda bulunmakla suçlayan Link, "Seçim gecesi de dahil olmak üzere, özellikle görevdeki başkan tarafından sistematik eksikliklere ilişkin temelsiz iddialar, halkın demokratik kurumlara olan güvenine zarar veriyor" dedi.