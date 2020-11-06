Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Fransa'da Eğitim Bakanı'nın konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerlendirdi.
"Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
- "Seçimlerin sonuçlanmasına çok az sayıda eyalet kaldı. Bir tarafta posta kullanılan oylar, elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. 1-2 gün daha alacağını düşünüyoruz. Oy sayma işleminin de demokratik ve şeffaf şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların da itirazları var.
- Başta Amerikan halkı olmak üzere hepimiz sonuca saygı duymak zorundayız. Demokrat ve Cumhuriyetçi yöneticilerle çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü olarak görüyoruz.
- Yönetimin içinde olan kişilerin darbe döneminde Türkiye aleyhinde yorumlar yaptığını gördük ama bu 4 yılda bu yönetimle iş birliği yapmaya çalıştık. Kim seçilirse seçilsin herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak aynı şekilde yaklaşacağız.
- Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Kim göreve gelirse gelsin Türkiye olarak ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz."
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