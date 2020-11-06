Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki başkanlık seçimiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi" diyen Çavuşoğlu, ardından "Kim göreve gelirse gelsin ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Fransa'da Eğitim Bakanı'nın konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerlendirdi.

"Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: