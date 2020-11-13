NYT: Biden'in zaferinin resmiyet kazanması halinde Trump hemen 2024 için adaylığını açıklayabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerin galibinin Demokrat rakibi Joe Biden ilan edilmesi halinde 2024 seçimleri için hemen adaylığını açıklamayı planladığı belirtildi.

ABD basınında Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde bundan sonra ne yapacağına dair her gün çeşitli spekülasyonlar yer alırken New York Times (NYT) gazetesi yeni bir senaryo ortaya attı.

NYT'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına Biden'ın resmen galip ilan edilmesi halinde hemen 2024 seçimlerine adaylığını açıklayabileceğini söyledi.

Gazete, danışmanlardan birçoğunun Trump'a seçim sonuçlarını değiştirme şansının son derece düşük olduğunu ifade etti. NYT'ye konuşan bir danışman "Trump, her şeyin bittiği biliyor" dedi.

Bununla birlikte gazete, seçim sonuçlarını tanımayı reddetmesine ve bazı eyaletlerde dava açmasına rağmen Trump'ın sonuçlara itiraz konusunda net bir planı olmadığını yazdı.

Trump, 2024'te aday olması halinde eski Başkan Cleveland gibi koltuğa geri dönebilir. 22. ABD Başkanı Grover Cleveland, ilk döneminin sonundaki seçimleri rakibi Benjamin Harrison'a kaybetmiş ve 24. dönemde yeniden aday olarak bir dönem aranın ardından Beyaz Saray'daki koltuğuna geri dönmüştü. ABD Anayasası'na göre bir başkan en fazla iki dönem görev yapabilir. Ancak bunun iki dönem art arda olması yönünde bir kural bulunmuyor.

Trump, ekimde verdiği bir demeçte seçimi kaybederse çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağını ve ülkeyi terk etme kararı alabileceğini söylemişti.

Bu arada seçim sonuçlarını kabul edeceğinin ve Beyaz Saray'ı terk edeceğinin işaretini vermeyen Trump'ın hile iddialarını ısrarla sürdürmesi karşısında federal ve eyaletler düzeyindeki seçim yetkilileri ortak bir açıklama yayımlayarak 3 Kasım 2020 seçimlerinin ABD tarihinin en güvenli seçimleri olduğunu vurgulamıştı.