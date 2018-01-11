Bowling topu 'hedefi şaşırdı'

Brezilya'da çekilen bir video, internette viral oldu. Dora isimli bir kadının, bowling oynarken attığı top, hedef şaşırdı.
Oyuncu, labutlar yerine 1-2 metre yükseklikteki televizyonu vurdu.
Brezilya’nın Rondonia eyaletinde bir kadın bowling oynarken gücüne hakim olamadı. Kadının attığı top, labutlar yerine sonuçları gösteren televizyona isabet etti.
Brezilya'da çekilen bir video, internette viral oldu. Dora isimli bir kadının, bowling oynarken attığı top, hedef şaşırdı.
Oyuncu, labutlar yerine 1-2 metre yükseklikteki televizyonu vurdu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)