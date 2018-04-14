Video Haber

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’nin Duma ilçesine yapıldığı iddia edilen ‘kimyasal saldırının sonuçları’ ile ilgili çekimde yer alan kişilerin videonun kurgulandığını anlattıklarını belirtti.
Suriye’nin Lazkiye bölgesinde, İdlib ve Humus ile sınırda yerleşen yasadışı silahlı gruplar, Grad çok namlulu roketatarlardan Gardaha kentini ateşe tuttu. Tüm roketler, tarım alanına düşerken insanlara ve mülklerine zarar vermedi.
Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay gemisiyle gerçekleştirdiği ilk uzay uçuşunun anısına 1962’den itibaren Rusya'da her yıl kutlanması kararlaştırılan 12 Nisan Kozmonot Günü için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün, dünya genelinde de 12 Nisan Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak kutlanıyor.
Evlerini terk etmeyi reddeden Doğu Guta sakinleri ağır koşullarda yaşıyor. Bölgedeki binalar harap oldu, altyapı çalışmıyor, en gerekli ihtiyaçlara erişim yok. Örneğin, tıbbi yardım almak mümkün değil, çünkü hastaneler çalışmıyor. Bu yüzden hükümet, bölgede seyyar hastaneler organize etti.
Nepal'ın en yaşlı okul öğrencisi 69 yaşındaki Durge Kami, 9. sınıfta okuyor. Okula gidip gelmek için günde 16 kilometre yürmek zorunda kalan Durge, çocukken ailesinin kötü maddi durumu ve okulun evden uzak olması nedeniyle okulu bıraktı. Ancak şimdi öğrenemediklerini telafi etmek istiyor.
2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı Sherman tankının gövdesi, İl-76 uçağıyla Rusya’nın Vladivostok kentine ulaştırıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birliklerinde görev yapan uzman grubu, kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen Suriye’nin Duma kentindeki hastaneyi ziyaret etti.
Tacikistan’da yer alan Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ait 201. askeri üste geniş kapsamlı terör karşıtı tatbikat gerçekleştirildi.
Rusya’nın Voronej bölgesinde yaklaşık bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata katılan birlikler, savunma ve karşı taarruzda etkileşimin arttırılması üzerinde çalıştı.
Terör örgütüyle yapılan savaşta yıkılan ve daha sonra kurtarılan Suriye'nin Halep kentinde normal hayatın başlamasıyla birlikte, spor da kente geri döndü.
Pasifik'in ortasında 250 adadan oluşan Palau’da 21 bin insan ve sayılamayacak kadar çok denizanası yaşıyor.
Rusya’nın en meşhur ve önemli müzelerinden St. Petersburg Devlet Ermitaj Müzesi’ndeki eserlerin güvenliğinden sadece müze çalışanları ve güvenlik yetkilileri değil kediler de sorumlu.
20 yaşında gösteren 50 yaşındaki Çinli Liu Yelin, inanılmaz genç görünümüyle milyonlarca insanı şaşkına çevirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan görüşme öncesinde yapılan çekim sırasında, fotoğraftaki kadın ve erkek dengesini sağlamak için duruma müdahale etti. Erdoğan, Putin’in tarafındaki üç kadından birinin kendi tarafına gelmesini istedi ve fotoğraf bu şekilde çekildi. O anlar kameraya yansıdı.
Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun dünkü hava saldırısında çok sayıda çocuğun öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Hudeyde kentindeki saldırıyı 'ülkede son yıllarda çocuklara yapılan en ölümcül saldırılardan biri' diye niteledi.
Bu yılın ilerleyen zamanlarda Uluslararası Ordu Oyunları Army-2018 kapsamında düzenlenecek Aviadarts-2018 askeri havacılık yarışmasının eleme aşamasına Rusya Güney Askeri Bölgesi’nden 40’tan fazla ekip katıldı.
Özel fırında 180 dereceden fazla sıcaklıkta eritilen tek kullanımlık önlükler, eldivenler ve galoş, bank, çöp kutusu ve çevre tasarımı eşyalarına dönüştürülüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesinin başarıyla test edildiğini belirtti.
İran'ın ilk kadın vücut geliştirme sporcusu ve aynı zamanda ülkenin en güçlü kadını olan Şirin Nobahari, başarılarını yansıtan çarpıcı fotoğrafları Instagram takipçileriyle paylaşıyor.
Savaş döneminde yükselen gıda fiyatları, Suriye halkını besinini değiştirmeye zorladı. Kıyı sakinleri, organizmalarının ihtiyaç duyduğu proteini sağlamak için köpekbalığı yemeye başlarken, göçmen kuşlar da avcıların ana hedefi haline geldi.
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