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    Video Haber

    • Rusya Savunma Bakanlığı, Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ videosunun nasıl çekildiğini anlattı
      Son güncelleme: 21:23 13.04.2018
      21:23 13.04.2018

      Rusya Savunma Bakanlığı, Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ videosunun nasıl çekildiğini anlattı

      Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’nin Duma ilçesine yapıldığı iddia edilen ‘kimyasal saldırının sonuçları’ ile ilgili çekimde yer alan kişilerin videonun kurgulandığını anlattıklarını belirtti.

    • Lazkiye: Suriye ordusunun teröristlerin roketli saldırılarına yanıtı
      Son güncelleme: 23:14 12.04.2018
      23:14 12.04.2018

      Lazkiye: Teröristlerin roketli saldırılarına Suriye ordusunun yanıtı

      Suriye’nin Lazkiye bölgesinde, İdlib ve Humus ile sınırda yerleşen yasadışı silahlı gruplar, Grad çok namlulu roketatarlardan Gardaha kentini ateşe tuttu. Tüm roketler, tarım alanına düşerken insanlara ve mülklerine zarar vermedi.

    • Yuri Gagarin
      Son güncelleme: 14:08 12.04.2018
      14:08 12.04.2018

      İlk insanlı uzay yolculuğunun 57. yıldönümü kutlanıyor

      Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay gemisiyle gerçekleştirdiği ilk uzay uçuşunun anısına 1962’den itibaren Rusya'da her yıl kutlanması kararlaştırılan 12 Nisan Kozmonot Günü için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün, dünya genelinde de 12 Nisan Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak kutlanıyor.

    • Doğu Guta sakinleri için seyyar hastane
      Son güncelleme: 21:52 11.04.2018
      21:52 11.04.2018

      Doğu Guta sakinleri için seyyar hastane

      Evlerini terk etmeyi reddeden Doğu Guta sakinleri ağır koşullarda yaşıyor. Bölgedeki binalar harap oldu, altyapı çalışmıyor, en gerekli ihtiyaçlara erişim yok. Örneğin, tıbbi yardım almak mümkün değil, çünkü hastaneler çalışmıyor. Bu yüzden hükümet, bölgede seyyar hastaneler organize etti.

    • 69 yaşındaki okul öğrencisiden okuma arzusu örneği
      Son güncelleme: 16:36 11.04.2018
      16:36 11.04.2018

      69 yaşındaki öğrenciden okuma azmi örneği

      Nepal'ın en yaşlı okul öğrencisi 69 yaşındaki Durge Kami, 9. sınıfta okuyor. Okula gidip gelmek için günde 16 kilometre yürmek zorunda kalan Durge, çocukken ailesinin kötü maddi durumu ve okulun evden uzak olması nedeniyle okulu bıraktı. Ancak şimdi öğrenemediklerini telafi etmek istiyor.

    • 2. Dünya Savaşı’ndan kalma Sherman tankı
      Son güncelleme: 15:28 11.04.2018
      15:28 11.04.2018

      2. Dünya Savaşı’ndan kalma Sherman tankı, Rusya’daki Zafer Günü kutlamalarında sergilenecek

      2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı Sherman tankının gövdesi, İl-76 uçağıyla Rusya’nın Vladivostok kentine ulaştırıldı.

    • Rus uzmanlar, Duma’da ‘kimyasal saldırı’dan zehirlenenlere rastlamadı
      Son güncelleme: 18:44 10.04.2018
      18:44 10.04.2018

      Rus uzmanlar, Duma’da ‘kimyasal saldırı’dan zehirlenenlere rastlamadı

      Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birliklerinde görev yapan uzman grubu, kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen Suriye’nin Duma kentindeki hastaneyi ziyaret etti.

    • Rusya’dan geniş kapsamlı terör karşıtı tatbikat
      Son güncelleme: 18:15 10.04.2018
      18:15 10.04.2018

      Rusya’dan geniş kapsamlı terör karşıtı tatbikat

      Tacikistan’da yer alan Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ait 201. askeri üste geniş kapsamlı terör karşıtı tatbikat gerçekleştirildi.

    • Rus Silahlı Kuvvetleri’nin geniş kapsamlı tatbikatından görüntüler
      Son güncelleme: 21:12 09.04.2018
      21:12 09.04.2018

      Rus Silahlı Kuvvetleri’nin geniş kapsamlı tatbikatından görüntüler

      Rusya’nın Voronej bölgesinde yaklaşık bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata katılan birlikler, savunma ve karşı taarruzda etkileşimin arttırılması üzerinde çalıştı.

    • Halep yıkıntılarda parkur
      Son güncelleme: 20:46 09.04.2018
      20:46 09.04.2018

      Halep yıkıntılarında parkur

      Terör örgütüyle yapılan savaşta yıkılan ve daha sonra kurtarılan Suriye'nin Halep kentinde normal hayatın başlamasıyla birlikte, spor da kente geri döndü.

    • Palau
      Son güncelleme: 13:40 09.04.2018
      13:40 09.04.2018

      Doğa harikası denizanası gölü

      Pasifik'in ortasında 250 adadan oluşan Palau’da 21 bin insan ve sayılamayacak kadar çok denizanası yaşıyor.

    • Hollanda’dan Tataristan’a: Ermitaj kedileri nerden çıktı ve nasıl yaşıyor
      Son güncelleme: 21:16 05.04.2018
      21:16 05.04.2018

      Hollanda’dan Tataristan’a: Ermitaj kedileri nereden çıktı ve nasıl yaşıyor?

      Rusya’nın en meşhur ve önemli müzelerinden St. Petersburg Devlet Ermitaj Müzesi’ndeki eserlerin güvenliğinden sadece müze çalışanları ve güvenlik yetkilileri değil kediler de sorumlu.

    • İnanılmaz genç görünümüyle şaşırtan Çin’li kadın Putin’e meydan okudu
      Son güncelleme: 20:00 04.04.2018
      20:00 04.04.2018

      İnanılmaz genç görünümüyle şaşırtan Çinli kadın Putin’e meydan okudu

      20 yaşında gösteren 50 yaşındaki Çinli Liu Yelin, inanılmaz genç görünümüyle milyonlarca insanı şaşkına çevirdi.

    • Erdoğan- Putin/ VİDEO HABER
      Son güncelleme: 13:59 04.04.2018
      13:59 04.04.2018

      Erdoğan, Putin’le fotoğraf çekiminde duruma müdahale etti

      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan görüşme öncesinde yapılan çekim sırasında, fotoğraftaki kadın ve erkek dengesini sağlamak için duruma müdahale etti. Erdoğan, Putin’in tarafındaki üç kadından birinin kendi tarafına gelmesini istedi ve fotoğraf bu şekilde çekildi. O anlar kameraya yansıdı.

      Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye mutabakatı
    • Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırısında çok sayıda çocuk öldü (VIDEO HABER)
      Son güncelleme: 13:52 03.04.2018
      13:52 03.04.2018

      Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırısında çok sayıda çocuk öldü

      Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun dünkü hava saldırısında çok sayıda çocuğun öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Hudeyde kentindeki saldırıyı 'ülkede son yıllarda çocuklara yapılan en ölümcül saldırılardan biri' diye niteledi.

    • Aviadarts-2018 yarışmasının elemeleri
      Son güncelleme: 22:19 02.04.2018
      22:19 02.04.2018

      Aviadarts-2018 yarışmasının elemeleri

      Bu yılın ilerleyen zamanlarda Uluslararası Ordu Oyunları Army-2018 kapsamında düzenlenecek Aviadarts-2018 askeri havacılık yarışmasının eleme aşamasına Rusya Güney Askeri Bölgesi’nden 40’tan fazla ekip katıldı.

    • Sibirya hastanesinden eko-çözüm: galoştan yapılma banklar
      Son güncelleme: 16:35 02.04.2018
      16:35 02.04.2018

      Sibirya hastanesinden eko-çözüm: galoştan yapılma banklar

      Özel fırında 180 dereceden fazla sıcaklıkta eritilen tek kullanımlık önlükler, eldivenler ve galoş, bank, çöp kutusu ve çevre tasarımı eşyalarına dönüştürülüyor.

    • Rusya'nın modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi (VIDEO HABER)
      Son güncelleme: 16:15 02.04.2018
      16:15 02.04.2018

      Rusya, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesini başarıyla test etti

      Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesinin başarıyla test edildiğini belirtti.

    • Şirin Nobahari
      Son güncelleme: 16:05 31.03.2018
      16:05 31.03.2018

      Hayatını vücut geliştirmeye adayan İran'ın en güçlü kadını

      İran'ın ilk kadın vücut geliştirme sporcusu ve aynı zamanda ülkenin en güçlü kadını olan Şirin Nobahari, başarılarını yansıtan çarpıcı fotoğrafları Instagram takipçileriyle paylaşıyor.

    • Köpekbalığı ve tavşan: Suriyeliler savaş döneminde ne yiyor?
      Son güncelleme: 12:45 31.03.2018
      12:45 31.03.2018

      Suriyeliler savaş döneminde ne yiyor?

      Savaş döneminde yükselen gıda fiyatları, Suriye halkını besinini değiştirmeye zorladı. Kıyı sakinleri, organizmalarının ihtiyaç duyduğu proteini sağlamak için köpekbalığı yemeye başlarken, göçmen kuşlar da avcıların ana hedefi haline geldi.

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