Suriyeli ‘mıknatıs çocuk’ maharetini sergiledi

Bu yeteneğini keşfettiğinde büyük şok yaşadığını anlatan çocuğun büyükbabası, torununun geleceğinden endişe ediyor. Yaşlı adam, ‘manyetizmanın’ çocuğu kötü yönde etkilemesini istemiyor.

Ama bazı Youtube kullanıcılar, Zülfikar’ın yeteneğinden şüphe duyuyor. Kullanıcılardan biri, “Cildine talk sürün ve metali nasıl çektiğini bir daha kontrol edin” diye yazdı. Bir diğeri, “Çocuğun gerçekten böyle bir özelliği olsaydı, üzerine giysi varken de metal nesneleri çekebilirdi” yorumunda bulundu.

Youtube kullanıcılarının çoğu, çocuğu X-Men film serisinin baş karakterlerinden Magneto ile karşılaştırdı.