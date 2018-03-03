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    Dişi ayı, kaplana karşı yavrusunu böyle korudu

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    Hindistan’da safariye çıkan turistler ayının kaplanla kapışmasını kameraya kaydetti.

    Olay, Maharaştra Eyaleti'nde yaşandı. NDTV televizyonuna konuşan doğabilimci Akşay Kumar, kavgayı 7 yaşındaki Matkasur adlı kaplanın başlattığını belirtti. Kaplan, su içmek için nehir kenarına gelen dişi ayı ile yavrusuna saldırdı.

    Boz ayı
    © REUTERS/ JIM URQUHART
    Ayı saldırısına uğrayan köpeği kiloları kurtardı
    Kumar, "Kaplan, 5 dakika boyunca ayıya saldırdı. Onu takip etti, dişi ayı ise yavrusunu korumak için kaplanın üzerine atladı" dedi.

    Yavrusunu koruyan ayı, kaplanın saldırılarına karşılık vermek zorunda kaldı. Kaplan, kuvvet üstünlüğünden yararlanarak ayıyı yere yıktı ve boğmaya başladı. Buna rağmen ayı kurtulmaya başardı.

    Her iki hayvan yaralandı ama hayatta kaldı. Yavru ayı ise hiçbir zarar görmeden kaçabildi.

    Etiketler:
    Ayı, kaplan, Hindistan
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