Hollanda’dan Tataristan’a: Ermitaj kedileri nereden çıktı ve nasıl yaşıyor?

Rusya’nın en meşhur ve önemli müzelerinden St. Petersburg Devlet Ermitaj Müzesi’ndeki eserlerin güvenliğinden sadece müze çalışanları ve güvenlik yetkilileri değil kediler de sorumlu.

Kedilerin temel misyonu, müzenin koleksiyonlarına zarar verebilecek kemirgenleri yakalamaktı. Ama zaman geçtikçe kediler müzedeki havanın ayrılmaz bir parçası ve kartviziti haline geldi.

Ermitaj kedilerinin tarihi, Çar I. Petro’nun, Hollanda’dan getirdiği kediyi St. Petersburg’daki Kışlık Sarayı’na getirdiği 18. yüzyılın başlarına dayanıyor. Daha sonra Rus imparatoriçe Yelizaveta Petrovna, ‘kedilerin saraya gönderilmesi emri’ni imzalamıştı. Ermitaj’ın kurucusu Büyük Katerina, kedilere ‘sanat galerileri muhafızları’ statüsünü kazandırdı. Tabloları farelere karşı koruma amacıyla sanat galerinde kedileri tutma geleneği sadece bir kez bozuldu: Alman Nazi güçlerinin Leningrad’ı ablukaya aldığı yıllarda. II. Dünya Savaşı sona erdikten sonra kedilerin sayısı hızla arttı ve müzede bu sıra dışı ‘çalışanlar’ için özel servis organize edildi. Halihazırda müze mahzenlerinde yaklaşık 50 kedi yaşıyor. Sputnik, Ermitaj kedilerinin hayatını ve görevini anlatan video hazırladı.

Video TOK Medya katılımıyla hazırlandı.