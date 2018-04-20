Türkmenistan’daki ‘Cehennem kapısı’ndan görüntüler

Kraterin oluşma hikayesi, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Video TOK Medya katılımıyla hazırlandı.
"Cehennem Kapısı" lakabıyla bilinen Darvaza Krateri, 40 yılı aşkın bir süredir aktif bir şekilde yanıyor. 69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğiyle bu krater, Türkmenistan'ın yüzde 70'ini kaplayan Karakum Çölü'nün tam ortasında bulunuyor.
Kraterin oluşma hikayesi, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Video TOK Medya katılımıyla hazırlandı.
Rusya’nın Astrahan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava kuvvetleri birliklerinin gerçekleştirdiği taktik tatbikat kapsamında 60'tan fazla hava hedefi vuruldu.
Suriye ordusu, başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta’ya bağlı Duma’da mayın temizliği sırasında, militanların mühimmat üretimi için kullandığı atölye ve silah depolarını tespit etti.
Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nde hava savunma tatbikatı gerçekleştirildi.
FIFA 2018 Dünya Kupası'nı ağırlayacak Rusya'da Profesyonel Futbol Ligi kapsamında oynanacak Maşuk-KMV ile Anguşt takımları arasındaki maçı, Tim isimli bir ayı başlattı.
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