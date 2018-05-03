Suriyeli gönüllüler evsiz kedilere sahip çıktı

Kendi parasıyla aldıkları plastik borulardan beslenme odaklarını yapan Suriyeli gönüllülerin girişimi ile ilgili bilgiler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Suriye’nin başkenti Şam’da gönüllüler evsiz kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin dört bir yanında beslenme odaklarını kuruyor.
Kendi parasıyla aldıkları plastik borulardan beslenme odaklarını yapan Suriyeli gönüllülerin girişimi ile ilgili bilgiler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
İspanya La Liga'da Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Barcelona takımı, şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar sırasında takımın savunma oyuncusu Gerard Pique, Russia Today'in (RT) kamerasını alarak yıldız futbolcular Lionel Messi ve Luis Suarez'in olduğu otobüsün üzerinden görüntü aldı.
Ay yakınından geçen menşei belirsiz cisimler bir amatör astronomun kamerasına yakalandı.
Nusra militanlarının güçlerini Hama’nın kuzeyindeki El-Zaka köyü yakınlarına aktarmaya çalıştığını belirten Suriye ulusal savunma güçlerinden bir kaynak, Suriye savaş uçaklarının örgüte ait büyük bir konvoya saldırarak militanları can ve mal kaybına uğrattığını kaydetti.
Suriye’nin Akdeniz şehri Lazkiye’de, 4. Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu’ndan dönen Suriye heyetinin Rusya’dan getirdiği 50 zeytin fidanı dikildi.
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