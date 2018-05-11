Güney Kore’deki kafeden iki liderin portresiyle özel kahve

Güney Kore'nin Jeonju kentindeki bir kafe, müşterilerine tarihi Kore Zirvesi'nin anısına yapılan özel bir kahve sunuyor. Kahvenin üzerindeki süt köpüğünde Güney ve Kuzey Kore liderleri Moon Jae-in ile Kim Jong-un'un portresinin bulunduğu latte, kahve severlerin büyük beğenisini topuyor.