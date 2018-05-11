Güney Kore’deki kafeden iki liderin portresiyle özel kahve

Köpüğü üzerinde portrenin yer aldığı kahvenin nasıl yapıldığına dair bilgi, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Güney Kore'nin Jeonju kentindeki bir kafe, müşterilerine tarihi Kore Zirvesi'nin anısına yapılan özel bir kahve sunuyor. Kahvenin üzerindeki süt köpüğünde Güney ve Kuzey Kore liderleri Moon Jae-in ile Kim Jong-un'un portresinin bulunduğu latte, kahve severlerin büyük beğenisini topuyor.
Köpüğü üzerinde portrenin yer aldığı kahvenin nasıl yapıldığına dair bilgi, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü töreninden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanına gitmeye çalışan bir Rus gazi Dmitriy Sırkaşev, Putin’in korumaları tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.
Nazilere karşı zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü için Kızıl Meydan'da düzenlenen törenin sonunda Putin'in gazilere duyduğu saygıyı gösteren bir olay yaşandı.
Rusya, Sovyetler'in Nazileri yenip 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'na son vermesinin 73. yıldönümünün coşkusunu yaşıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Facebook’ta yayınlanan videoda önümüzdeki dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek yeni uçak tipi Korsar insansız hava aracı (İHA) tanıtıldı.
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