Lübnan'daki 850 Suriyeli mülteci daha evlerine geri döndü

Suriye sınırında bulunan Lübnan’ın Ersal kentindeki Suriyeli mültecilerden oluşan üçüncü grup da evlerine geri döndü. Evlerine dönen Suriyeli mültecilerin sayısı her seferinde artarak büyüyor. İlk grupta 297, ikinci grupta 380 ve son grupta da 850 mülteci Suriye’nin Batı Kalamun bölgesine geri döndü.

İnsanlar, 4 yıl süren mülteci hayatından sonra geri dönüşlerinden duydukları mutluluğu Sputnik’e anlattı. Mülteciler, Lübnan hükümetine ve vatandaşlarına kendilerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da teşekkür ettiler.

Ersal kenti belediye başkanı yardımcısı Rima Karambi konuyla ilgili Sputnik’e şunları söyledi: "Şimdi Suriyeli mültecilerinden oluşan üçüncü grubu da gönderdik. Listemizde Suriye'ye geri dönmek isteyen 3200 kişi daha var. Şu anda Ersal’de 40 bin yerel nüfusun yanı sıra 60 bin dolayında da Suriyeli mülteci var. Nüfusun bu kadar büyük bir şekilde artması nedeniyle, sosyal ve ekonomik anlamda ciddi sorunlarla karşılaştık. Savaş nedeniyle 4 yıldır, şehir sakinlerinin hiçbir gelir kaynağı yok. İş alanları, Suriyeliler tarafından ele geçirildi, çünkü her işe atılıyorlar ve düşük maaşla çalışmayı kabul ediyorlar. Bu nedenle, mültecilerin evlerine dönmeleri onları da bizleri memnun ediyor.”

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Rima Karambi, belgeleri ve yasal statülerinde sorun olmayan birçok Suriyeli mültecinin kendi imkanlarıyla ülkelerine geri döndüklerini de sözlerine ekledi.

Lübnan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yanı sıra, orduya bağlı askerler de Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin organizasyonu ve refakatinde yardımcı oldu.