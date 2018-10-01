Ekvador’da yüzlerce yıldır süren gizemli ‘toplu kuş intiharları’

Bilim insanları, Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bugüne dek kayıtlara geçen en eski hayvan fosilini keşfetti. Ediakara dönemine ait 558 milyon yıllık bir canlı fosilinde yağ molekülleri tespit edildi. Bunun canlının hayvan türü olarak sınıflandırılması için yeterli kanıt sağladığı belirtildi.