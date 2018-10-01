Kayıt
00:36 02 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Video Haber

    Ekvador’da yüzlerce yıldır süren gizemli ‘toplu kuş intiharları’

    Video Haber
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Her yılın Eylül ayında Güney Amerika’daki And Dağları üzerinden göç eden yüzlerce kuş, Ekvador’daki Ozogoche Gölü çevresinde toplu halde ölü olarak bulunuyor. Yerel halk kuşların kutsal gölün üzerinden geçerken ölü ruhlar için intihar ettiğine inanırken, bilim insanları kuş ölümlerinin nedenini keşfetmekte zorluk çekiyor.

    Günümüzde de gizemini koruyan ‘toplu kuş intiharı’ olayına dair bilgiler, Sputnik’in paylaştığı videoda.

    İlgili konular:

    Rusya’da iPhone şeklinde mezar taşı yapıldı
    40 yıl önce kaybolan Kıbrıslı Türk'ün cesedi, midesindeki tohumdan incir ağacı çıkınca bulundu
    Etiketler:
    Kuş, Ekvador, Güney Amerika
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm videolar

    • Rusya’da şaşkına çeviren iPhone şeklinde mezar taşı
      Son güncelleme: 21:23 28.09.2018
      21:23 28.09.2018

      Rusya’da iPhone şeklinde mezar taşı yapıldı

      Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da sıradışı bir mezar taşı yapıldı. Kentin Güney Mezarlığında 25 yaşındaki Rita Şameeva adlı genç kızın mezarı üzerine iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi.

    • Rusya’da bilinen en eski hayvan fosili bulundu
      Son güncelleme: 22:25 24.09.2018
      22:25 24.09.2018

      Rusya’da bilinen en eski hayvan fosili bulundu

      Bilim insanları, Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bugüne dek kayıtlara geçen en eski hayvan fosilini keşfetti. Ediakara dönemine ait 558 milyon yıllık bir canlı fosilinde yağ molekülleri tespit edildi. Bunun canlının hayvan türü olarak sınıflandırılması için yeterli kanıt sağladığı belirtildi.

    • Kırgızistan'ın en büyük camisi
      Son güncelleme: 21:39 21.09.2018
      21:39 21.09.2018

      Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilen Kırgızistan'ın en büyük camisi

      Kırgızistan başkenti Bişkek'te Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilen İmam Serahsi Cumhuriyet Merkez Camii, Eylül başlarında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı görkemli törenle açıldı.

    • Suriye ordusu, çöle sığınan IŞİD’i son su kaynağından kesti
      Son güncelleme: 18:53 20.09.2018
      18:53 20.09.2018

      Suriye ordusu, çöle sığınan IŞİD’in son su kaynağını kesti

      Sputnik’in Suveyda çölündeki muhabiri, hükümet ordusunun Tulul es-Safa yüksekliklerinde saklanan teröristlere karşı operasyonu sürdürdüğünü bildiriyor.

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Haftanın en iyileri

    Ayın en iyileri

    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet