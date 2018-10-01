Ekvador’da yüzlerce yıldır süren gizemli ‘toplu kuş intiharları’

Günümüzde de gizemini koruyan ‘toplu kuş intiharı’ olayına dair bilgiler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Her yılın Eylül ayında Güney Amerika’daki And Dağları üzerinden göç eden yüzlerce kuş, Ekvador’daki Ozogoche Gölü çevresinde toplu halde ölü olarak bulunuyor. Yerel halk kuşların kutsal gölün üzerinden geçerken ölü ruhlar için intihar ettiğine inanırken, bilim insanları kuş ölümlerinin nedenini keşfetmekte zorluk çekiyor.
Günümüzde de gizemini koruyan ‘toplu kuş intiharı’ olayına dair bilgiler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da sıradışı bir mezar taşı yapıldı. Kentin Güney Mezarlığında 25 yaşındaki Rita Şameeva adlı genç kızın mezarı üzerine iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi.
Bilim insanları, Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bugüne dek kayıtlara geçen en eski hayvan fosilini keşfetti. Ediakara dönemine ait 558 milyon yıllık bir canlı fosilinde yağ molekülleri tespit edildi. Bunun canlının hayvan türü olarak sınıflandırılması için yeterli kanıt sağladığı belirtildi.
Kırgızistan başkenti Bişkek'te Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilen İmam Serahsi Cumhuriyet Merkez Camii, Eylül başlarında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı görkemli törenle açıldı.
Sputnik’in Suveyda çölündeki muhabiri, hükümet ordusunun Tulul es-Safa yüksekliklerinde saklanan teröristlere karşı operasyonu sürdürdüğünü bildiriyor.
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