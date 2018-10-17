Rusya ile Mısır'dan ortak terörle mücadele tatbikatı

© Sputnik / Evgeny Biyatov Terörle mücadele tatbikatına katılacak 200 Rus paraşütçü asker Mısır’a ulaştı

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Mısır’ın düzenleyeceği Dostluk Muhafızları-2018 adlı terörle mücadele tatbikatının aktif evresinin 24-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceği, tatbikat sırasında iki ülkenin paraşütçü birliklerinin manevraları için birkaç havalimanı, 15’in üzerinde helikopter ve uçak kullanılacağı ve her iki ülkeden 400'ün üzerinde askerin katılacağı belirtilmişti.

Ortak tatbikatta, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri'ni Stavropol Kafkas Kazak Taarruz Alayı'ndan 200’ün üzerinde asker temsil ediyor.

Bu yıl 3.sü düzenlenen Dostluk Muhafızları adlı tatbikat, daha önce 2016 yılında Mısır'da, 2017 yılında ise Rusya'da yer almıştı.

Dostluk Muhafızları-2018 tatbikatından kareler Sputnik'in hazırladığı videoda.