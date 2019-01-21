FSB: Rusya’nın güneyinde IŞİD militanlarını finanse eden bir hücre çökertildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyinde IŞİD için para toplayan bir hücrenin faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.

FSB Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamada, çete üyelerinin Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde, Dağıstan ve Adıge cumhuriyetlerinde faaliyette bulundukları ve Suriye’den yönetildikleri kaydedildi.

Açıklamada, “Radikal hücrenin üyeleri bağış süsü altında Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki bağlı oldukları kişilere mali destek sağlamak amacıyla paraların toplanmasını ve gönderilmesini organize ediyordu” ifadelerine yer verildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Tutukluların 3’ü de sorguda suçlarını itiraf etti.

Yapılan aramada FSB mensupları kişilerin üzerinde iletişim aygıtlarına, çeşitli mali belgelere ve fişlere, ayrıca suç faaliyetlerini doğrulayan diğer belgelere rastladı.

Söz konusu kişilerin terör yanlılarına toplam 10 milyon ruble (yaklaşık 800 bin TL) para aktardığı öğrenildi.

Haklarındaki incelemenin sürdüğü kişilere karşı ayrı ayrı 3 dava açıldı.