FSB: Rusya’nın güneyinde IŞİD militanlarını finanse eden bir hücre çökertildi

FSB Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamada, çete üyelerinin Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde, Dağıstan ve Adıge cumhuriyetlerinde faaliyette bulundukları ve Suriye’den yönetildikleri kaydedildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Tutukluların 3’ü de sorguda suçlarını itiraf etti.
Yapılan aramada FSB mensupları kişilerin üzerinde iletişim aygıtlarına, çeşitli mali belgelere ve fişlere, ayrıca suç faaliyetlerini doğrulayan diğer belgelere rastladı.
Söz konusu kişilerin terör yanlılarına toplam 10 milyon ruble (yaklaşık 800 bin TL) para aktardığı öğrenildi.
Haklarındaki incelemenin sürdüğü kişilere karşı ayrı ayrı 3 dava açıldı.
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