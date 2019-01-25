Putin'in yerli ve zırhlı limuzini nasıl yapıldı?

Rus devlet başkanı ve üst düzey yetkililerinin hizmetine sunmak üzere otomobil üreten yeni Aurus markası, araçlarının tasarım ve gelişim sürecini gözler önüne seren bir video yayınladı.

© Sputnik / Sergey Subbotin Putin'e Rus yapımı yeni limuzin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında düzenlenen göreve başlama töreni esnasında, Aurus limuzini ilk kez halkın önüne çıkmıştı. Ancak son gelişmelerle beraber, Putin'in zırhlı konvoyu birer minivan ve sedan aracı da içeriyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Aurus projesinin başmühendisleri, aracın tasarımına başlanan 2013 tarihinden bu yana nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor. Bu sunum esnasında da aracın ana üretim hatlarını temsil eden çizimler ve projenin tamamlanması için gerekli olan darbe testlerine yer veriliyor.