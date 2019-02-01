Kuzey Kutbu üzerinde Moskova'dan ABD'ye ilk inişsiz uçuş gerçekleştiren Sovyet pilot Çkalov, 115 yaşında

Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
Efsanevi Sovyet test pilotu Valeriy Çkalov 115 yıl önce bugün doğdu. 1937 yılında Çkalov liderliğindeki mürettebat Kuzey Kutbu üzerinden Moskova ile Vancouver arasında inişsiz uçuş gerçekleştirmişti.
Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
Çin'in Shandong eyaletindeki Jinan kentinde bir şef olan Han Xiaodu, yanan bıçaklarla kendine özgü bir gösteri tarzı geliştirdi. Xiaodu, bu hareketleri gözü kapalı hatta başına bir kova geçirilmiş şekilde bile yapabiliyor.
Rusya'nın Novosibirsk şehrinde yaşayan 65 yaşındaki Svetlana Miroşkina direk dansıyla görenleri şaşırtıyor. Beş yıl önce yüksek tansiyon ve fazla kilo sorununu yaşayan Svetlana dans sayesinde 25 kilo vererek zor hareketleri yapmayı öğrenmiş.
Rusya'da bulunan Leopar Diyarı Tabiat Parkı'nda yaşayan yavru Amur Kaplanlarının oyun vakti kameralara yansıdı.
İngiltere'nin Newcastle şehrinde sert hava koşulları uçaklara zor anlar yaşattı. Sert rüzgardan etkilenen uçakların kalkışı ve inişi sırasında yaşanan denge kaybı tehlike yarattı.
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