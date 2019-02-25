Rusya'nın kuzeybatısındaki Valaam Adası'nda ilk ananas hasadı yapıldı

1810 yılından beri meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılan Valaam Manastırı'ndan sıradışı kareler Sputnik'in videosunda.
Rusya'nın kuzeybatısındaki Ladoga Gölü'nde yer alan ve sert iklim şartlarıyla bilinen Valaam Adası'nda ilk kez ananas hasadı toplandı. Rusya için egzotik olan bu meyve iki yıl önce yerli keşişler tarafından serada yetiştirilmeye başlandı.
1810 yılından beri meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılan Valaam Manastırı'ndan sıradışı kareler Sputnik'in videosunda.
Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Kamçatka Yarımadası'nda düzenlenen Dülin isimli yarışa Rusya'nın dört bir yanından genç kızakçılar katılıyor.
Kirliliğin giderek yayıldığı sularda yaşayan canlılar, hayatta kalmak için koşullara adapte olmaya çalışıyorlar. Bu kirlilik her ne kadar yaşam alanlarına zarar verse de bu canlıların zaman zaman çevre unsurlarını kullandıklarına da şahit oluyoruz.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk şehrinden araba tamircisi Roman Nikitin'in ellerinde her araba demir canavara dönüşüyor.
Rusya’dan gönderilen 7.5 ton ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan ilk insani yardım grubu Venezüella’ya ulaştı.
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