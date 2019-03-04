Rusya’da buzda sıkışıp kalan iki kamyon bir aydır çıkarılmayı bekliyor

Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’tan 440 kilometre uzaklıktaki Kobyayskiy bölgesinde Tumara nehri üzerinde oluşan buza iki URAL kamyonu sıkıştı. Bir gümüş madenciliği firmasına ait olan kamyonlar, bir aydan fazladır buzda bekliyor.

Yakutsk'un 440 kilometre kuzeyindeki Kobyayskiy bölgesinde, şoförler için kabul olan bir olay yaşandı. Göründüğü kadar kalın olmayan buzdan geçen iki URAL kamyonu, Tumara nehri üzerindeki buzda sıkışıp kaldı. Araçlar, bir aydan fazladır buzda duruyor.

Şoförlerse şimdi araçlarının yanında, buzun üstünde kalıyor ve kamyonları çıkarmak için çabalıyor.

Bir gümüş madenciliği şirketine ait kamyonlarda kalsiyum hidroksid yüklüydü. Kaza sonucunda yük zarar görmedi ve yavaş yavaş kamyonlardan çıkarıldı. Ancak suya petrol sızdı. Peki kamyonlar nasıl çıkartılacak?

Kuzeyde kamyoncuların araçlarını buzdan çıkarmak için geliştirdikleri bir yöntem var ve bunu yapabilmeleri için hava sıcaklığının düşmesi gerekiyor. Kamyonun etrafında küp şeklinde buz parçaları kesiliyor ve buzdan bir rampa oluşturuluyor. Sonra kamyon, kıyıdan bir kablo ve kanca yardımıyla çekiliyor. Ancak havanın ısınması durumunda kamyon suya daha çok batıyor.