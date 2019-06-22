22 Haziran 1941, Hitler'in ordusu SSCB'ye saldırdı

Sputnik, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcını anmak için arşiv karelerini videoda toplayıp dikkatinize sunuyor.
22 Haziran 1941 tarihinde sabah saat 4’te Hitler ordusu SSCB’ye saldırdı. 1418 gün süren ve 27 milyon kişinin ölmesine neden olan 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' başladı. Rusya'da 22 Haziran Anı ve Keder Günü olarak önemli tarihler arasında yer alıyor.
Sputnik, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcını anmak için arşiv karelerini videoda toplayıp dikkatinize sunuyor.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Svetlana Petrenko, IŞİD’in Rusya’daki bir finansman ağının ortaya çıkartıldığını belirtti. Petrenko’ya göre, ülkenin 6 federal bölgesinden teröristler için kaynak toplanıyordu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Berlin’de yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde güneş altında yapılan resmi tören sırasında şiddetli şekilde titrediği görüldü. Korkutan görüntülerin ardından Merkel iyi olduğu, sıvı kaybı yaşadığı için titrediği açıklamasını yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Trafik Müfettişliği çalışanlarının bir poligonda yaptıkları ters drift denemesi, kullandıkları Lada Vesta marka otomobilin takla atmasıyla son buldu.
Ruptly video ajansının Libya'nın başkenti Trablus ve civarlarındaki çarpışmaları görüntülediği videosunda, çatışmalara katılan iki Sovyet yapımı T-55 tankı da yer aldı.
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