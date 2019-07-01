'Herkes öldü': Kuşatma altındaki Leningrad'da yaşayan kızın günlüğü Nürnberg Mahkemesi'nde delil oldu

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya ordusu günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad'ı kuşattığında Tanya Saviçeva sadece 11 yaşındaydı. Kuşatma döneminde tuttuğu günlük, ailesinin adeta ölüm kaydı oldu.

Günlüğünde son yazılar olarak ‘Herkes öldü’, ‘Yalnızca Tanya kaldı’ sözlerini bırakan Tanya, Leningrad'dan şimdiki adı Nijni Novgorod bölgesi olan Gorkiy bölgesine tahliye edildi ama uzun yaşamadı. Tanya, 1 Temmuz 1944 tarihinde vefat etti.

Kuşatma altındaki şehirde hayata tutunmaya çalışan insanların acı ve kederini yansıyan 9 sayfalık günlük, Nürnberg Mahkemeleri'nde Nazilerin savaş suçlarının delillerinden biri olarak gösterildi.

Sputnik, Tanya Saviçeva'nın günlüğünü ve kısa hayatını hazırladığı videoda anlatıyor.