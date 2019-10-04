Önyargıları yıkma denemesi: Çevik kuvvetlerden ayrılıp manikür ustası oldu

Manikür mesleğine başlamasını kendisi için 'gururla mücadele' ve 'önyargıları yıkma denemesi' olarak niteleyen eski çevik kuvvet polisi ayrıca özgüven güçlendirme gibi konularda kitap yazıyor ve eğitim veriyor.
Rusya'nın Krasnodar kentinde yaşayan Dmitriy Bratçikov çevik kuvvet biriminden ayrılıp manikür ve pedikür ustası oldu.
Manikür mesleğine başlamasını kendisi için 'gururla mücadele' ve 'önyargıları yıkma denemesi' olarak niteleyen eski çevik kuvvet polisi ayrıca özgüven güçlendirme gibi konularda kitap yazıyor ve eğitim veriyor.
Doğa fotoğrafçısı Lothar Lenz, Almanya’nın Eifel sıradağlarındaki eşek arılarının küçük bir su birikintisi üzerine verdikleri kavganın ağır çekim görüntülerini kaydetti.
Bir hafta içinde Sri Lanka'da 7 ölü fil bulundu.
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden fırlatılan Topol-M kıtalararası balistik füze, Kamçatka Yarımadası’nda belirlenen hedefi vurduğu belirtildi.
Çernobil nükleer güç santralinin, patlama sonucu büyük hasarın meydana geldiği 4. ünitesinin kapıları, basın mensuplarına açıldı.
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