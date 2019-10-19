Metro raylarındaki ölümden mucizevi kurtuluş

Arjantin başkenti Buenos Aires'te bulunan Pueyrredon metro istasyonunda bayılan bir adam, düşmenin etkisiyle hemen önünde yürüyen kadının tren yaklaşırken raylara düşmesine neden oldu. Kadının mucizevi kurtuluşu kameralara yansıdı.

Peronda bekleyen diğer yolcuların ve metro sürücüsünün dikkati sayesinde metro, tam zamanında ve kadına birkaç metre kala durdu. Pueyrredon İstasyonu'ndan kareler Sputnik'in videosunda.