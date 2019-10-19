Metro raylarındaki ölümden mucizevi kurtuluş

Peronda bekleyen diğer yolcuların ve metro sürücüsünün dikkati sayesinde metro, tam zamanında ve kadına birkaç metre kala durdu. Pueyrredon İstasyonu'ndan kareler Sputnik'in videosunda.
Arjantin başkenti Buenos Aires'te bulunan Pueyrredon metro istasyonunda bayılan bir adam, düşmenin etkisiyle hemen önünde yürüyen kadının tren yaklaşırken raylara düşmesine neden oldu. Kadının mucizevi kurtuluşu kameralara yansıdı.
Peronda bekleyen diğer yolcuların ve metro sürücüsünün dikkati sayesinde metro, tam zamanında ve kadına birkaç metre kala durdu. Pueyrredon İstasyonu'ndan kareler Sputnik'in videosunda.
Rusya Savunma Bakanlığı, Grom-2019 tatbikatı sırasında İskender hava savunma sistemlerinin seyir füzelerini fırlattığı anlarının görüntülerini paylaştı.
ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararının ardından ABD birlikleri Rakka kentinin kuzeyinde yer alan Kobani'den çekildi. Çekilme işleminin gerçekleştiği sırada Suriyeli Kürtlerle yapılan anlaşma kapsamında kente giriş yapan Suriye ordusuyla ABD birlikleri karşılaştı.
Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının TSK kontrolüne geçtiği belirtildi.
Türkiye, Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna harekat başlattı.
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