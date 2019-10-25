Evini kimya laboratuvarına çevirdi: Sihirbazlık numaralarını andıran tepkimelerin videolarını paylaşıyor

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki bir genç olan Guy, birtakım maddeleri birbirine karıştırarak elde ettiği kimyasal tepkimelerin videolarını kayıt altına alıp paylaşıyor. Söz konusu tepkimeler adeta birer sihirbazlık numarasını andırıyor.

Guy Rabi, evinin mutfağında ya da bahçesinde sirkeden karabibere, organik bir bileşik olan fenolftalein’den sülfürik asite kadar eline geçirebildiği her çeşit maddeyi kullanarak deneyler gerçekleştirdiğini söylüyor.

'Kimyanın havalı bir şey olduğunu göstermek istedim'

Liseden yeni mezun olan Guy'un okuldaki en sevdiği ders de her zaman kimya olmuş. “Liseyi bitirdikten sonra okul dışında da kimyasal maddelerle uğraşmak istedim” diyen Guy, yaptığı deneylerin görüntülerini paylaşmasınıysa, “Kimyanın ne kadar havalı bir şey olduğunu herkese göstermek isterdim” diye açıklıyor.