Londralı aşçı böceklerden hamburger yapıyor

Londralı aşçı Tiziana Di Costanzo, köftesi böcek ve solucanlardan yapılma özel hamburgerler satıyor. Aşçı, böceklerin, dana ve balığa göre çok daha istikrarlı protein kaynağı olduğunu savunuyor.

Di Costanzo, solucan, cırcır böcekleri ve larvaları haşlıyor, rondodan geçiriyor, ve sebzelerle karıştırıyor.

'Artık balığa ihtiyacı olmayacak'

Sıra dışı haburgerlerde kullanmak üzere yenebilen solucan, kurtçuk ve cırcır böceklerni kendi elleriyle yetiştiren Di Costanzo, böcek ve solucanlardan yapılan yemeğin, besin değerine göre geri kalmadığını balık ile rekabet edebilecek durumda olduğu görüşünde.

'Maceracı olun'

"Bunlar hem vitamin ve mineral zengini, hem de demir ve omega içerir. Özellikle cırcır böcekleri omega 3, 6, 9 zenginidir" diye konuşan aşçı, “Böcekli yemeğe geçenlerin artık balığa ihtiyacı olmayacak. Bu, okyanuslarımızı yeniden balıklarla doldurmaya yardımcı olacak” diye de ekledi.

Bazı böceklerin “daha belirgin” aromaya sahip olduğunu ve “muhtemelen, atıştırmalık için uygun olmadığını” anlatan Di Costanzo, cırcır böceklerinin “daha nötr” tadıyla fındık ya da karides severler arasında hayran kazanma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Aşçı, böceklerden yapılan hamburger yemesine sıcak bakmayanları ise ''Biraz daha meraklı ve maceracı olun, gözlerinizi dört açın ve yeni yemeklerin tadına bakın. Bunu yaptığınızdan pişman olmayacaksınız'' diyerek teşvik etti.

Di Costanzo ayrıca müşterilerine, özel araçlar sayesinde evlerinde yenilebilir böcek yetiştirme fırsatını da sunuyor.