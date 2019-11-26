Ankara'da yapılan S-400 testlerinden görüntüler

Ankara'da F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapıldı. Uçuşlar, S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Dün öğle saatlerinden itibaren F-16'lar ve diğer hava araçları havalanarak yüksek ve alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Uçuşlar, Kahramankazan ilçesinde bulunan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde ve çevresinde gerçekleştirildi.

Uçuşların, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yüksek ve alçak irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin uçaklarla radar bağlantısının test edildi.

Test uçuşları bugün de devam etti.

Ankara Valiliği, hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşlarının yapılacağını duyurmuştu.